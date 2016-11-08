Полтавчанин зберігав пів кілограма коноплі на горищі
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. На горищі сараю домогосподарства 37-річного жителя Миргородського району правоохоронці виявили близько пів кілограма сухих стебел та верхівок нарковмісних рослин конопель, повідомили УНН-Центр у прес-службі ГУНП у Полтавській області.
Правоохоронцям власник наркотичних рослин пояснив, що зберігав наркотики для особистих потреб. Вилучені речові докази направлені на дослідження.
За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.
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Санкція даної статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.