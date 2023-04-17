Польско-украинские переговоры о ввозе зерна потерпели неудачу

Детали

Министр сельского хозяйства Роберт Телус встретился в понедельник в Варшаве с Николаем Сольским. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко также принимали участие в переговорах по запрещению импорта продукции из Украины.

Как сообщает RMF FM, провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые давали бы гарантии и удовлетворили польских аграриев.

"Мы должны иметь 100% гарантию, что дестабилизирующие наш рынок продукты не останутся в Польше. Вот почему мы работаем над решениями, которые могут гарантировать это", - сказал он. - Это сигнал из Польши, Венгрии, Словакии Евросоюза о том, что нам нужны изменения в пошлинах, чтобы мы, как прифронтовые страны, могли ввести регламенты, которые будут гарантировать, что продукция, которая к нам будет поступать, будет проходить через нашу территорию транзитом".

Он добавил, что над этими решениями работают чиновники его министерства и министерства развития. Роберт Телус также утверждал, что многое зависит от правил, которые должен принять Брюссель.

"В этом вопросе наша страна вместе с несколькими партнерами скоро обратится в Европейскую комиссию. Расходы на помощь Украине должны быть распределены на все европейские страны, а не только на Польшу", - заявил министр.

"Мы должны помочь, потому что эта война важна, мы должны выиграть эту войну вместе, но здесь нужно сотрудничество и действия Европейского Союза", - оценил Роберт Телус.

"Наводнение польского рынка продукцией из Украины вызывает отвращение в нашем обществе, и мы заботимся о том, чтобы не испортить польско-украинские отношения".

Раньше

Польша ввела запрет на ввоз продуктов питания из Украины.

7 апреля на польско-украинской границе встретились министры сельского хозяйства обеих стран. Николай Сольский заявил, что украинская сторона воздержится от экспорта. Однако до того, как Украина сделала какие-либо шаги, правительство Польши ввело запрет на импорт зерна и еще десятка других продуктов из Украины, действующего до конца июня.

Это было встречено моментальной реакцией Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В министерстве подчеркнули, что решение принято «вопреки предварительным договоренностям». Также предложена встреча, в ходе которой «с польской стороной будет согласован новый Меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы Украины и Польши в духе конструктивного и надежного сотрудничества двух стран».