Польско-украинские переговоры о ввозе зерна потерпели неудачу

ukru
10:03 • 39963 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 107145 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 105549 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 120657 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 106724 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 125725 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 121611 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108590 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102472 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113356 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 110650 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 120561 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 102678 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 105042 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 95915 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 196989 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 227547 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 167402 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 173463 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 209477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 34944 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 105394 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 114064 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 130067 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 165132 просмотра
Актуальное
Польско-украинские переговоры о ввозе зерна потерпели неудачу

Польско-украинские переговоры о ввозе зерна потерпели неудачу

Киев • УНН

 • 753594 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после переговоров со своим украинским коллегой Николаем Сольским сообщил, что пока им не удалось договориться о ввозе сельскохозяйственной продукции из Украины, передает УНН со ссылкой на Rolsat News и RMF FM.

Детали

Министр сельского хозяйства Роберт Телус встретился в понедельник в Варшаве с Николаем Сольским. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко также принимали участие в переговорах по запрещению импорта продукции из Украины.

Как сообщает RMF FM, провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые давали бы гарантии и удовлетворили польских аграриев.

"Мы должны иметь 100% гарантию, что дестабилизирующие наш рынок продукты не останутся в Польше. Вот почему мы работаем над решениями, которые могут гарантировать это", - сказал он. - Это сигнал из Польши, Венгрии, Словакии Евросоюза о том, что нам нужны изменения в пошлинах, чтобы мы, как прифронтовые страны, могли ввести регламенты, которые будут гарантировать, что продукция, которая к нам будет поступать, будет проходить через нашу территорию транзитом".

Он добавил, что над этими решениями работают чиновники его министерства и министерства развития. Роберт Телус также утверждал, что многое зависит от правил, которые должен принять Брюссель.

"В этом вопросе наша страна вместе с несколькими партнерами скоро обратится в Европейскую комиссию. Расходы на помощь Украине должны быть распределены на все европейские страны, а не только на Польшу", - заявил министр.

"Мы должны помочь, потому что эта война важна, мы должны выиграть эту войну вместе, но здесь нужно сотрудничество и действия Европейского Союза", - оценил Роберт Телус.

"Наводнение польского рынка продукцией из Украины вызывает отвращение в нашем обществе, и мы заботимся о том, чтобы не испортить польско-украинские отношения".

Раньше

Польша ввела запрет на ввоз продуктов питания из Украины.

7 апреля на польско-украинской границе встретились министры сельского хозяйства обеих стран. Николай Сольский заявил, что украинская сторона воздержится от экспорта. Однако до того, как Украина сделала какие-либо шаги, правительство Польши ввело запрет на импорт зерна и еще десятка других продуктов из Украины, действующего до конца июня.

Это было встречено моментальной реакцией Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В министерстве подчеркнули, что решение принято «вопреки предварительным договоренностям». Также предложена встреча, в ходе которой «с польской стороной будет согласован новый Меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы Украины и Польши в духе конструктивного и надежного сотрудничества двух стран».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы