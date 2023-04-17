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Польсько-українські переговори про ввезення зерна зазнали невдачі

Польсько-українські переговори про ввезення зерна зазнали невдачі

Київ • УНН

 • 753596 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після переговорів зі своїм українським колегою Миколою Сольським повідомив, що поки їм не вдалося домовитись про ввезення сільськогосподарської продукції з України, передає УНН з посилання на Рolsat News та RMF FM.

Деталі

Міністр сільського господарства Роберт Телус зустрівся у понеділок у Варшаві з Миколою Сольським. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко також брали участь у переговорах щодо заборони імпорту продукції з України.

Як повідомляє RMF FM, провал переговорів пов'язаний з тим, що Варшава і Київ поки що не в змозі виробити механізми транзиту товарів, які б давали гарантії та задовольнили польських аграріїв.

"Ми повинні мати 100% гарантію, що продукти, які дестабілізували наш ринок, не залишаться в Польщі. Ось чому ми працюємо над рішеннями, які можуть гарантувати це", - сказав він. - Це сигнал із Польщі, Угорщини, Словаччини Євросоюзу про те, що нам потрібні зміни в митах, щоб ми, як прифронтові країни, могли ввести регламенти, які гарантуватимуть, що продукція, що до нас надходитиме, проходитиме через нашу територію транзитом".

Він додав, що над цими рішеннями працюють чиновники його міністерства та міністерства розвитку. Роберт Телус також стверджував, що багато залежить від правил, які має прийняти Брюссель.

"У цьому питанні наша країна разом із кількома партнерами незабаром звернеться до Європейської комісії. Витрати на допомогу Україні мають бути розподілені на всі європейські країни, а не лише на Польщу", - заявив міністр.

"Ми повинні допомогти, тому що ця війна важлива, ми повинні виграти цю війну разом, але тут потрібна співпраця та дії Європейського Союзу", - оцінив Роберт Телус.

"Повінь польського ринку продукцією з України викликає огиду в нашому суспільстві, і ми дбаємо про те, щоб не зіпсувати польсько-українські відносини".

Раніше

Польща запровадила заборону на ввезення продуктів харчування з України.

7 квітня на польсько-українському кордоні зустрілися міністри сільського господарства обох країн. Микола Сольський тоді заявив, що українська сторона утримається від експорту. Проте до того, як Україна зробила будь-які кроки, уряд Польщі запровадив заборону на імпорт зерна та ще десятка інших продуктів з України, що діє до кінця червня.

Це було зустрінуто моментальною реакцією Міністерства аграрної політики та продовольства України. У міністерстві наголосили, що рішення ухвалене «всупереч попереднім домовленостям». Також запропоновано зустріч, під час якої «з польською стороною буде погоджено новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі у дусі конструктивної та надійної співпраці двох країн».

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