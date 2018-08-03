Польский военнослужащий избил американских солдат

"В результате избиения нанесен серьезный ущерб здоровью одного из потерпевших", - сообщила Малгожата Войцехович с Окружной прокуратуры в Щецине.



Она добавила, что второй американский солдат пострадал меньше. Инцидент произошел ночью 22 июля во неслужебное для военных время. По неофициальной информации, драка произошла перед одним из баров в Злоценеци. Пока неизвестно, что именно стало причиной конфликта.



"Подозреваемый взят под временную стражу на три месяца", - сообщила прокурор Войцехович. Польскому военному грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, двое молодых мужчин, которые оказались гражданами соседнего государства, совершили "расправу" над жителями Васильковского района Киевской области.