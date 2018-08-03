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Польський військовослужбовець побив американських солдатів

Польський військовослужбовець побив американських солдатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У місті Злоцєнєц в Західнопоморському воєводстві арештовано польського військовослужбовця за побиття двох американських солдатів. Про це у четвер повідомили в Окружній прокуратурі в Щецині. Поляку загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

"Унаслідок побиття завдано серйозної шкоди здоров’ю одного з потерпілих", - повідомила Малґожата Войцєхович з Окружної прокуратури в Щецині.

Вона додала, що другий американський солдат постраждав менше. Інцидент трапився уночі 22 липня у неслужбовий для військових час. За неофіційною інформацією, бійка сталася перед одним з барів в Злоцєнеці. Поки невідомо, що саме стало причиною конфлікту.

"Підозрюваного взято під тимчасову варту на три місяці", - повідомила прокурор Войцєхович. Польському військовому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, двоє молодих чоловіків, які виявились громадянами сусідньої держави, вчинили “розправу” над жителями Васильківського району Київської області.

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