Польський військовослужбовець побив американських солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У місті Злоцєнєц в Західнопоморському воєводстві арештовано польського військовослужбовця за побиття двох американських солдатів. Про це у четвер повідомили в Окружній прокуратурі в Щецині. Поляку загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"Унаслідок побиття завдано серйозної шкоди здоров’ю одного з потерпілих", - повідомила Малґожата Войцєхович з Окружної прокуратури в Щецині.
Вона додала, що другий американський солдат постраждав менше. Інцидент трапився уночі 22 липня у неслужбовий для військових час. За неофіційною інформацією, бійка сталася перед одним з барів в Злоцєнеці. Поки невідомо, що саме стало причиною конфлікту.
"Підозрюваного взято під тимчасову варту на три місяці", - повідомила прокурор Войцєхович. Польському військовому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, двоє молодих чоловіків, які виявились громадянами сусідньої держави, вчинили “розправу” над жителями Васильківського району Київської області.