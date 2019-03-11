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Польское правительство выделит 30 млн евро на развитие футбола

Польское правительство выделит 30 млн евро на развитие футбола

Киев  •  УНН

 • 7548 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В ближайшие три года польское правительство выделит 130 млн злотых (30 млн евро) на развитие футбола. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

Частичное финансирование получат футбольные академии, имеющие сертификат Польского союза футбола.

Проект направлен на спортивную подготовку молодежи, а размер его финансирования является крупнейшим за последние несколько десятков лет, комментирует премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Когда я был молодым парнем, каждый выходящий на футбольное поле в своем городском районе хотел быть Збигневом Бонеком. Мы из-за этого даже немного ссорились с друзьями. Сегодня в одной бело-красной команде со Збигневом Бонеком (главой Польского союза футбола) мы изменим польский футбол", - отметил он в своем Twitter.

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Напомним, как писал УНН, в Украине в этом году для Министерства молодежи и спорта предусмотрены субвенции для регионов в размере 600 млн гривен. Эти деньги рассчитаны на ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов.

Также напомним, в ФФУ активно занимаются строительством футбольных мини-полей по всей стране. По итогам прошлого года удалось построить порядка тысячи таких площадок. В этом году Программа по возобновлению и созданию новой футбольной инфраструктуры продолжается. Соответствующие тендеры уже прошли практически во всех областях.

Основной ее акцент – доступность футбола в маленьких городах и селах.

В целом, в ФФУ намерены до конца 2020 года построить 50 полноразмерных стадионов и 2,5 тысячи мини-футбольных полей с искусственным покрытием. 

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