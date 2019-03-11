Польський уряд виділить 30 млн євро на розвиток футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У найближчі три роки польський уряд виділить 130 млн злотих (30 млн євро) на розвиток футболу. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Часткове фінансування отримають футбольні академії, які мають сертифікат Польського союзу футболу.
Проект спрямований на спортивну підготовку молоді, а обсяг його фінансування є найбільшим за останні кілька десятків років, коментує прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Коли я був молодим хлопцем, кожен, хто виходив на футбольне поле у своєму міському районі, хотів бути Збігнєвом Бонеком. Ми через це навіть трохи сварилися з друзями. Сьогодні в одній біло-червоній команді зі Збігнєвом Бонеком (очільником Польського союзу футболу) ми змінимо польський футбол", - зазначив він у своєму Twitter.
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Нагадаємо, як писав УНН, в Україні у цьому році для Міністерства молоді та спорту передбачені субвенції для регіонів обсягом 600 млн гривень. Ці гроші розраховані на ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних об'єктів.
Також нагадаємо, у ФФУ активно займаються будівництвом футбольних міні-полів по всій країні. За підсумками минулого року вдалося побудувати близько тисячі таких майданчиків. У цьому році Програма з відновлення та створення нової футбольної інфраструктури триває. Відповідні тендери вже відбулися практично у всіх областях.
Основний її акцент - доступність футболу в маленьких містах і селах.
В цілому, у ФФУ збираються до кінця 2020 року побудувати 50 повнорозмірних стадіонів і 2,5 тисячі міні-футбольних полів зі штучним покриттям.