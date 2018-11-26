На спортплощадки в следующем году предусмотрели более полумиллиона гривен - Жданов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Госбюджетом на 2019 год для министерства молодежи и спорта Украины предусмотрены субвенции для регионов в размере 600 млн гривен, которые рассчитаны на ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.
По его словам, 600 млн разбиты на три субвенции: 200 млн – местным бюджетам на строительство новых, ремонт существующих и завершения предыдущих работ во дворцах спорта; 200 млн – местным бюджетам на строительство многофункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта; 200 млн – бюджетам городов областного значения на строительство новых и реконструкцию существующих спортивных бассейнов, а также районным бюджетам на реконструкцию и ремонт существующих спортивных бассейнов.
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"Начиная с 2015-16 годов, при содействии Минспорта, государством было инвестировано более 1 млрд грн для восстановления и развития спортивной инфраструктуры на местах. Учитывая субвенции, запланированные на 2019, объем государственной поддержки на строительство спортивной Украины превысит 2 млрд грн", - написал Жданов.
Как писал УНН, в ФФУ заявили об амбициозной цели построить в Украине 50 полноразмерных стадионов и 2,5 тысячи мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Частично эти цели уже реализованы.