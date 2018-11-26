На спортплощадки в следующем году предусмотрели более полумиллиона гривен - Жданов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 99436 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106166 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141665 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138754 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133427 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 166208 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Госбюджетом на 2019 год для министерства молодежи и спорта Украины предусмотрены субвенции для регионов в размере 600 млн гривен, которые рассчитаны на ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, 600 млн разбиты на три субвенции: 200 млн – местным бюджетам на строительство новых, ремонт существующих и завершения предыдущих работ во дворцах спорта; 200 млн – местным бюджетам на строительство многофункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта; 200 млн – бюджетам городов областного значения на строительство новых и реконструкцию существующих спортивных бассейнов, а также районным бюджетам на реконструкцию и ремонт существующих спортивных бассейнов.

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"Начиная с 2015-16 годов, при содействии Минспорта, государством было инвестировано более 1 млрд грн для восстановления и развития спортивной инфраструктуры на местах. Учитывая субвенции, запланированные на 2019, объем государственной поддержки на строительство спортивной Украины превысит 2 млрд грн", - написал Жданов.

Как писал УНН, в ФФУ заявили об амбициозной цели построить в Украине 50 полноразмерных стадионов и 2,5 тысячи мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Частично эти цели уже реализованы. 

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