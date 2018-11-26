На спортмайданчики в наступному році передбачили понад півмільйона гривень - Жданов

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Держбюджетом на 2019 рік для міністерства молоді та спорту України передбачено субвенції для регіонів в розмірі 600 млн гривень, які розраховані на ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних об'єктів. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.