На спортмайданчики в наступному році передбачили понад півмільйона гривень - Жданов

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Держбюджетом на 2019 рік для міністерства молоді та спорту України передбачено субвенції для регіонів в розмірі 600 млн гривень, які розраховані на ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних об'єктів. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За його словами, 600 млн розбиті на три субвенції: 200 млн - місцевим бюджетам на будівництво нових, ремонт існуючих і завершення попередніх робіт у палацах спорту; 200 млн - місцевим бюджетам на будівництво багатофункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту; 200 млн - бюджетам міст обласного значення на будівництво нових і реконструкцію існуючих спортивних басейнів, а також районним бюджетам на реконструкцію і ремонт існуючих спортивних басейнів.

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"Починаючи з 2015-16 років, за сприяння Мінспорту, державою було інвестовано понад 1 млрд грн для відновлення і розвитку спортивної інфраструктури на місцях. З огляду на субвенції, заплановані на 2019, обсяг державної підтримки на будівництво спортивної України перевищить 2 млрд грн", - написав Жданов.

Як писав УНН, в ФФУ заявили про амбітну мету побудувати в Україні 50 повнорозмірних стадіонів і 2,5 тисячі міні-футбольних полів зі штучним покриттям. Частково ці цілі вже реалізовані.

Українські Національні Новини

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