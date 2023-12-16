Польский суд разрешил перевозчикам возобновить блокаду на границе
Киев • УНН
Польские перевозчики могут протестовать на пограничном переходе Дорогуск с 18 декабря после того, как региональный суд вынес решение против решения местного мэра об отказе в проведении акции протеста. Решение суда вступает в силу немедленно, хотя мэр может подать апелляцию.
С понедельника, 18 декабря, польские перевозчики снова могут начать протестовать перед польско-украинским пограничным переходом в Дорогуске. Такое решение принял Краевой суд в Люблине, сообщает rmf24.pl, передает УНН.
Детали
Суд рассмотрел апелляцию польских перевозчиков на решение мэра Дорогосской общины Войцеха Саввы, который не согласился на такой протест.
По мнению суда, решение не согласуется с законом о сборах. Решение подлежит немедленному исполнению, но войт может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Мэр Дорогоской общины пока не знает, будет ли подавать апелляцию, поскольку не видел решения суда.
Я еще не решил, буду ли обжаловать постановление суда. У у меня есть 24 часа. Обоснование мы еще не получили, ждем на обоснования и только тогда сможем обжаловать это решение
Он уверен, что его решение было правильным.
Даже сегодня, если посмотреть, очередь уже до Дорогуска. Я считаю, что это будет большая угроза безопасности. Очередь уже достигла 60 км и, думаю, будет увеличиваться
Дополнение
Глава общины Дорогуск Войцех Сава не разрешил проведение новой акции протеста перевозчиков на подъездной дороге к пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
Отозвав разрешение на протест перевозчиков на подъездной дороге к пограничному переходу с Украиной, Войцех Сава сослался на предусмотренную законом предпосылку - угрозу имуществу значительных размеров.
Забастовка польских перевозчиков: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать остальные пункты пропуска 12.12.23, 14:16 - [views_0]
Польский суд разрешил перевозчикам возобновить блокаду на границе
Польские перевозчики могут протестовать на пограничном переходе Дорогуск с 18 декабря после того, как региональный суд вынес решение против решения местного мэра об отказе в проведении акции протеста. Решение суда вступает в силу немедленно, хотя мэр может подать апелляцию.
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