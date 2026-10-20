Польские законодатели поддержали смягчение запрета на аборты — угрожает ли им президентское вето

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Нижняя палата парламента Польши проголосовала за разрешение проведения абортов в случаях выявления пороков развития плода, а также за декриминализацию оказания помощи в получении аборта. Таким образом законодатели пытаются отменить почти полный запрет на аборты, введённый предыдущим правительством, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Однако, как отмечает издание, почти наверняка этот законопроект будет заблокирован вето президента-националиста.

В Польше — преимущественно католической стране — в 2021 году был введён почти полный запрет на аборты после того, как Конституционный суд признал неконституционным прерывание беременности из-за пороков развития плода. Этот запрет вызвал массовые протесты.

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Проевропейская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском победила на выборах 2023 года, в частности благодаря обещанию ослабить ограничения на аборты. Президент дал понять, что будет блокировать любую либерализацию законодательства в этой сфере.

"Реальность такова, что эти законодательные акты являются лишь очень ограниченной реформой и не улучшат ситуацию для большинства женщин в Польше, которым необходим доступ к процедуре прерывания беременности", — заявила в комментарии агентству Reuters Лиа Хоктор, вице-президент по вопросам Европы организации "Центр репродуктивных прав" (Center for Reproductive Rights).

В настоящее время в парламентских комитетах рассматривается отдельный законопроект, предусматривающий легализацию абортов по желанию женщины на сроке до 12 недель беременности.

Ранее правительство Туска уже приняло меры для расширения доступа к абортам в рамках действующего законодательства, которое разрешает прерывание беременности, в частности по причинам, связанным с психическим здоровьем.

Согласно действующему закону, аборты разрешены только в случаях изнасилования или инцеста, а также тогда, когда существует угроза здоровью или жизни женщины.