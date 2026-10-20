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Польські законодавці підтримали пом'якшення заборони абортів - чи загрожує їм вето президента

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Нижня палата Польщі підтримала аборти через вади плода та декриміналізацію допомоги. Президент, імовірно, заблокує законопроєкт.

Польські законодавці підтримали пом'якшення заборони абортів - чи загрожує їм вето президента
Фото: Agencja Wyborcza.pl/Kuba Atys via REUTERS/File Photo

Нижня палата парламенту Польщі проголосувала за дозвіл на проведення абортів у випадках виявлення вад розвитку плода, а також за декриміналізацію надання допомоги в отриманні аборту. У такий спосіб законодавці намагаються скасувати майже повну заборону на аборти, запроваджену попереднім урядом, передає УНН із посиланням на Reuters.

Однак, як зазначає видання, майже напевно цей законопроєкт буде заблоковано вето президента-націоналіста.

У Польщі — переважно католицькій країні — у 2021 році було запроваджено майже повну заборону на аборти після того, як Конституційний суд визнав неконституційним переривання вагітності через вади розвитку плода. Ця заборона спричинила масові протести.

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Проєвропейська коаліція на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском перемогла на виборах 2023 року, зокрема, завдяки обіцянці послабити обмеження на аборти. Президент дав зрозуміти, що блокуватиме будь-яку лібералізацію законодавства у цій сфері.

"Реальність така, що ці законодавчі акти є лише дуже обмеженою реформою і не покращать ситуацію для більшості жінок у Польщі, які потребують доступу до процедури переривання вагітності", — зазначила в коментарі агентству Reuters Ліа Гоктор, віцепрезидентка з питань Європи в організації "Центр репродуктивних прав" (Center for Reproductive Rights).

Наразі в парламентських комітетах розглядається окремий законопроєкт, який передбачає легалізацію абортів за бажанням жінки на терміні до 12 тижнів вагітності.

Раніше уряд Туска вже вжив заходів для розширення доступу до абортів у межах чинного законодавства, яке дозволяє переривання вагітності, зокрема, з міркувань психічного здоров'я.

Згідно з чинним законом, аборти дозволені лише у випадках зґвалтування чи інцесту, а також тоді, коли існує загроза здоров'ю або життю жінки.

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт
Reuters
Дональд Туск
Польща