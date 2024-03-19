Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на направлении пункта пропуска "Краковец", который они хотели снова заблокировать 13 марта, но в очередях находится около 900 грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

С 8 на 9 число польские фермеры прекратили блокировать движение на направлении пункта "Краковец". Обещали возобновить свои действия где-то 13 числа, но и на данный момент мы видим, что движение не блокируется на этом направлении и интенсивность движения для грузовых транспортных средств здесь остается в нормальном состоянии - сказал Демченко.

Он добавил, что хотя движение в направлении пункта пропуска "Краковец" не блокируется, но в очередях находится около 900 грузовиков.

То есть самая большая очередь фиксируется именно здесь, потому что движение, к счастью, происходит в обоих направлениях - добавил Демченко.

Напомним

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска. Показатели пересечения границы на этих направлениях почти нулевые. Всего в очередях на территории Польши находится почти 1000 грузовиков.