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Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко
Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец", как угрожали 13 марта, но в очередях все еще стоят около 900 грузовиков.
Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины
Польша и Франция договорились о дальнейших ограничениях на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, что потенциально может стоить Украине 1,2 млрд евро торговых поступлений, накануне решающих торговых переговоров между Украиной и ЕС.
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен
В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.
В Кривом Роге уничтожили вражеский "шахед", который упал на многоэтажку
В Кривом Роге на многоэтажку упал вражеский беспилотник, его боеголовка была обезврежена взрывотехниками после эвакуации жильцов.
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска на границе с Польшей, что вызвало очереди из почти 1 000 грузовиков.
Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне
Сборная Украины по футболу сыграет в июне три товарищеских матча против Германии, Польши и Молдовы.
Британская разведка: военное ведомство рф ищет способы сохранить флот в Черном море
российские военные ищут способы усилить защиту от беспилотников и ограничить операции в Черном море из-за успешных асимметричных военно-морских ударов Украины и увеличения потерь.
"Выборы без выбора": Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать результаты голосования в рф
Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать фейковые "президентские выборы", проведенные Россией.
россияне активно используют дроны для атаки на прифронтовые регионы Украины - ОК "Юг"
российские оккупанты активно применяют беспилотники для обстрелов прифронтовых районов Украины: 156 пусков БПЛА FPV, 6 ударов БПЛА "Ланцет", сброшено 219 осколочных боеприпасов. Также россияне используют крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.
Принцесса Уэльская с мужем посетила фермерский рынок: появилось первое видео Кейт после Рождества
Принцесса Уэльская и принц Уильям были замечены во время посещения фермерского магазина вблизи Виндзорского замка, что стало первым публичным появлением Кейт после перенесенной в начале этого года операции на брюшной полости.