Польские СМИ сообщают о массовой драке с участием украинцев в Варшаве

Событие якобы произошло сегодня на железнодорожном вокзале "Вильно". Что именно стало причиной столкновения неизвестно, однако, как сообщает издание Onet, в какой-то момент в ход пошли и стеклянные бутылки. Напуганные свидетели происшествия скрывались от драки на остановке неподалеку.

Сейчас о задержанных не сообщается: все участники драки якобы сбежали до прибытия полиции.

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