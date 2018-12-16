Польские СМИ сообщают о массовой драке с участием украинцев в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. О массовой драке между украинцами и поляками в Варшаве сообщают некоторые польские СМИ, пишет УНН.
Событие якобы произошло сегодня на железнодорожном вокзале "Вильно". Что именно стало причиной столкновения неизвестно, однако, как сообщает издание Onet, в какой-то момент в ход пошли и стеклянные бутылки. Напуганные свидетели происшествия скрывались от драки на остановке неподалеку.
Сейчас о задержанных не сообщается: все участники драки якобы сбежали до прибытия полиции.
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