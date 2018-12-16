Польські ЗМІ повідомляють про масову бійку за участі українців у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Про масову бійку між українцями та поляками у Варшаві повідомляють деякі польські ЗМІ, пише УНН.
Подія нібито сталася сьогодні на залізничному вокзалі “Вільно”. Що саме стало причиною сутички невідомо, однак, як повідомляє видання Onet, в якийсь момент в хід пішли і скляні пляшки. Налякані свідки події ховалися від бійки на зупинці неподалік.
Наразі про затриманих не повідомляється: всі учасники бійки нібито втекли до прибуття поліції.
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