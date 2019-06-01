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Польские следователи заканчивают сегодня обзор разбитого ТУ-154М в Смоленске

Польские следователи заканчивают сегодня обзор разбитого ТУ-154М в Смоленске

Киев  •  УНН

 • 7515 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Смоленске с понедельника работает группа польских экспертов и прокуроров, которые проводят осмотр обломков самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

По данным радио, польские прокуроры и техники-криминалисты с понедельника изучают фрагменты обломков машины. Все действия выполняются под наблюдением сотрудников российского Следственного комитета. По информации, которую получило Польское радио, в субботу представители польских следственных органов должны закончить процедуру осмотра обломков самолета.

Это тринадцатый визит представителей польской прокуратуры в Смоленск за девять лет, и второй за последние восемь месяцев. Россия, несмотря на усилия Польши, не хочет вернуть фрагменты Ту-154М и черные ящики, утверждая, что это доказательства в следствии, которое до сих пор продолжается

Напомним, 27 мая делегация польских экспертов и прокуроров прибыла к российскому Смоленску для нового обзора обломков самолета Ту-154М, разбившегося под городом 10 апреля 2010.

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