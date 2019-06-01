Польські слідчі закінчують сьогодні огляд розбитого ТУ-154М у Смоленську

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Смоленську з понеділка працює група польських експертів і прокурорів, які проводять огляд уламків літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.