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Польські слідчі закінчують сьогодні огляд розбитого ТУ-154М у Смоленську

Польські слідчі закінчують сьогодні огляд розбитого ТУ-154М у Смоленську

Київ • УНН

 • 7515 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Смоленську з понеділка працює група польських експертів і прокурорів, які проводять огляд уламків літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

За даними радіо, польські прокурори і техніки-криміналісти з понеділка вивчають фрагменти уламків машини. Всі дії виконуються під наглядом працівників російського Слідчого комітету. За інформацією, яку отримало Польське радіо, у суботу представники польських слідчих органів повинні закінчити процедуру огляду уламків літака.

Це тринадцятий візит представників польської прокуратури до Смоленська за дев’ять років, і другий за останні вісім місяців. Росія, попри зусилля Польщі, не хоче повернути фрагменти Ту-154М та чорні скриньки, стверджуючи, що це докази у слідстві, яке досі триває

Нагадаємо, 27 травня делегація польських експертів та прокурорів прибула до російського Смоленська для нового огляду уламків літака Ту-154М, що розбився під містом 10 квітня 2010 року.

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