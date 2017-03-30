Польские консульства в Украине остаются закрытыми
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В настоящее время нет никаких изменений относительно работы польских консульств в Украине. Об этом УНН сообщили в посольстве Польши в Украине.
“Ничего не меняется на сегодня. Все в рамках тех информаций, которые были вчера размещены (заявление МИД Республики Польша — ред.), Все остается в силе”, — сообщили в дипломатическом ведомстве.
В частности, в заявлении МИД Польши, которое было обнародовано на официальном сайте посольства Польши в Украине, отмечалось, что “до времени, пока вышеназванные ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты. Несмотря на закрытие консульских учреждений, консулы Республики Польша будут оказывать необходимую помощь гражданам Польши”.
По сообщению Польского радио, посол Польши в Украине Ян Пекло в среду вечером заявил, что консульства откроют только после усиления их безопасности.
“Сейчас нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке Украина усилила защиту дипломатических ведомств настолько, чтобы Польша снова могла их открыть”, — цитирует слова посла Польское радио.
Напомним, ночью на 29 марта неизвестные стреляли в помещение генерального консульства Польши в Луцке.
В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента относительно генерального консульства Польши в Луцке, в том числе и террористический акт.
Вице-премьер Польши Ярослав Говин выразил обеспокоенность по поводу взрыва в консульстве Польши в Луцке (Украина) и заявил, что польское правительство ожидает от украинской стороны немедленного выяснения обстоятельств ситуации и наказания виновных.