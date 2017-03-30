Польські консульства в Україні залишаються закритими
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На цей час немає ніяких змін стосовно роботи польських консульств в Україні. Про це повідомили УНН у посольстві Польщі в Україні.
“Нічого не міняється на сьогодні. Усе в рамках тих інформацій, які були вчора розміщені (заява МЗС Республіки Польща — ред.), все залишається в силі”, — повідомили у дипломатичному відомстві.
Зокрема, у заяві МЗС Польщі, яка була оприлюднена на офіційному сайті посольства Польщі в Україні, зазначалося, що “до часу, поки вищеназвані очікування польської сторони не будуть виконані, усі польські консульські установи в Україні будуть зачинені. Незважаючи на закриття консульських установ, консули Республіки Польща будуть надавати необхідну допомогу громадянам Польщі”.
За повідомленням Польського радіо, посол Польщі в Україні Ян Пєкло у середу ввечері заявив, що консульства відкриють тільки після посилення їхньої безпеки.
“Наразі не можна сказати, що після обстрілу консульства Польщі у Луцьку Україна посилила захист дипломатичних відомств настільки, аби Польща знову могла їх відкрити”, — цитує слова посла Польське радіо.
Нагадаємо, уночі на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.
У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.
Віце-прем’єр Польщі Ярослав Говін висловив занепокоєння з приводу вибуху в консульстві Польщі у Луцьку (Україна) і заявив, що польський уряд очікує від української сторони негайного з’ясування обставин ситуації і покарання винних.