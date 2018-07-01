Польская железная дорога запустит поезд специально для пассажиров из Украины

PKP Intercity планирует запустить новый маршрут Восток-Запад. Еще в этом году железная дорога запустит состав с прицепных вагонов, из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зеленую гуру в столицу Германии - Берлин.

Как пояснил президент PKP Intercity Марек Хранюк, все больший поток путешественников с Востока, в частности из Украины, требует также пристального внимания к запуску поездов из Польши в Украину, которые могли бы двигаться по широкой колее. Для этого нужны современные системы изменения ширины колесных пар на подвижном составе.

Соединение с Украиной оказались настоящим хитом. Поезда из Перемышля во Львов и Киев, из года в год, перевозят все больше пассажиров - отметил Хранюк.



Как сообщал УНН, украинцы смогут ездить поездом из Киева в Вильнюс и Ригу.