Польська залізниця запустить потяг спеціально для пасажирів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Польська залізниця хоче скористатися фактом, що українці виїжджають на Захід і запропонує їм маршрут "Перемишль-Берлін". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
PKP Intercity планує запустити новий маршрут Схід- Захід. Ще цього року залізниця запустить склад із причіпних вагонів, який з Перемишля буде йти через Вроцлав і Зелену Ґуру до столиці Німеччини – Берліна.
Як пояснив президент PKP Intercity Марек Хранюк, дедалі більший потік мандрівників зі Сходу, зокрема з України, вимагає також пильної уваги до запуску поїздів із Польщі до України, які могли б рухатися по широкій колії. Для цього потрібні сучасні системи зміни ширини колісних пар на рухомому складі.
З’єднання з Україною виявилися справжнім хітом. Потяги з Перемишля до Львова і Києва, з року в рік, перевозять дедалі більше пасажирів – зауважив Хранюк.
Як повідомляв УНН, українці зможуть їздити поїздом з Києва до Вільнюса та Риги.