Польская полиция поможет в развитии Нацполиции Украины

“С 12 по 14 апреля вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым находился в служебной командировке в Республике Польша. Имели рабочие встречи с Главным комендантом полиции и руководителями отраслевых служб комендатуры по содействию развитию Национальной полиции Украины, а также обсуждали ряд текущих вопросов”, - говорится в сообщении.



В.Аброськин также отметил, что во время встречи с главным полицейским Польши рассказал ему о ситуации в зоне проведения АТО, о постоянных обстрелах боевиками мирных жителей, о сложной жизни граждан в Донецкой и Луганской областях, особенно современных детей войны.



“Также имел возможность рассказать о работе полиции Донецкой области: о UASC, об изъятии оружия, о документировании преступной деятельности членов НВФ и т.д.”, — написал В.Аброськин.



В память о Донбассе он подарил Я.Шимчику тетрапод, который за три года войны стал символом силы духа Мариуполя, патриотизма его жителей. Также он передал польскому коллеге фотографии прифронтовой части Донецкой области, на которых запечатлены последствия обстрелов, в частности, терактов в Волновахе, Сартане и других городах, а также несение службы полицией в условиях войны.

“Каждая встреча с иностранными коллегами — это возможность донести миру правду о преступной деятельности боевиков и сверхтяжелую жизнь наших людей”, — добавил В.Аброськин.

Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обсудили пути урегулирования российско-украинского конфликта на основе уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.