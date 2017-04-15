Польская полиция поможет в развитии Нацполиции Украины

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59134 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106743 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164154 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120500 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119029 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113887 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105160 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156162 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польская полиция поможет в развитии Нацполиции Украины

Польская полиция поможет в развитии Нацполиции Украины

Киев  •  УНН

 • 10151 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин встретились с руководителем польской полиции Ярославом Шимчиком и обсудили с ним вопросы содействия Польши в развитии украинской правоохранительной системы. Об этом В.Аброськин сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“С 12 по 14 апреля вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым находился в служебной командировке в Республике Польша. Имели рабочие встречи с Главным комендантом полиции и руководителями отраслевых служб комендатуры по содействию развитию Национальной полиции Украины, а также обсуждали ряд текущих вопросов”, - говорится в сообщении.

В.Аброськин также отметил, что во время встречи с главным полицейским Польши рассказал ему о ситуации в зоне проведения АТО, о постоянных обстрелах боевиками мирных жителей, о сложной жизни граждан в Донецкой и Луганской областях, особенно современных детей войны.

“Также имел возможность рассказать о работе полиции Донецкой области: о UASC, об изъятии оружия, о документировании преступной деятельности членов НВФ и т.д.”, — написал В.Аброськин.

В память о Донбассе он подарил Я.Шимчику тетрапод, который за три года войны стал символом силы духа Мариуполя, патриотизма его жителей. Также он передал польскому коллеге фотографии прифронтовой части Донецкой области, на которых запечатлены последствия обстрелов, в частности, терактов в Волновахе, Сартане и других городах, а также несение службы полицией в условиях войны.

“Каждая встреча с иностранными коллегами — это возможность донести миру правду о преступной деятельности боевиков и сверхтяжелую жизнь наших людей”, — добавил В.Аброськин.

Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обсудили пути урегулирования российско-украинского конфликта на основе уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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