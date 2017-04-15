Польська поліція допоможе в розбудові Нацполіції України

“З 12 по 14 квітня разом з головою Нацполіції Сергієм Князєвим перебував у службовому відрядженні в Республіці Польща. Мали робочі зустрічі з Головним комендантом поліції та керівниками галузевих служб комендатури щодо сприяння розбудові Національної поліції України, а також обговорювали ряд поточних питань”, — йдеться у повідомленні.



В.Аброськін також зазначив, що під час зустрічі з головним поліцейським Польщі розповів йому про ситуацію в зоні проведення АТО, про постійні обстріли бойовиками мирних жителів, про складне життя громадян на Донеччині та Луганщині, особливо сучасних “дітей війни”.



“Також мав нагоду розповісти про роботу поліції Донеччини: про UASC, про вилучення зброї, про документування злочинної діяльності членів НЗФ тощо”, — написав В.Аброськін.



На згадку про Донбас він подарував Я.Шимчику тетрапод, який за три роки війни став символом сили духу Маріуполя, патріотизму його мешканців. Також він передав польському колезі фотографії прифронтової Донеччини, на яких відображені наслідки обстрілів, зокрема, терактів у Волновасі, Сартані та інших містах, а також несення служби поліцією в умовах війни.

“Кожна зустріч з іноземними колегами — це можливість донести до світу правду про злочинну діяльність бойовиків та надважке життя наших людей”, — додав В.Аброськін.

Нагадаємо, 15 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін і державний секретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський обговорили шляхи врегулювання українсько-російського конфлікту на засадах поваги до територіальної цілісності і суверенітету України.