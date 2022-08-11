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Польская платформа предоставляет украинцам бесплатный доступ к легальной работе на фрилансе

Киев • УНН

 • 108290 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. До конца года у украинцев, которые находятся в Польше и работают на фрилансе, есть возможность бесплатно пользоваться платформой Useme.com, сообщает УНН.

Польская платформа предоставляет украинцам бесплатный доступ к легальной работе на фрилансе

Useme – это существующая с 2013 года платформа, сочетающая фрилансеров с потенциальными заказчиками, пишет yavp.pl. Основываясь на действующем польском законодательстве, Useme решает все юридические и налоговые вопросы вместо фрилансера и заказчика, а также позволяет выставлять счета иностранным субподрядчикам.

В настоящее время Useme – это лидер по расчетам при дистанционной работе в Польше, Центральной и Восточной Европе.
Чтобы использовать платформу, не нужно нигде регистрировать свой бизнес. Useme заключает с фрилансером онлайн-контракт на работу (umowa o dzieło/договор подряда).

"Заказы касаются не только отрасли IT, дизайна или ведения профилей в соцсетях, здесь вы можете найти даже объявления касающиеся художественного макияжа или выпечки торта", – комментирует генеральный директор Useme Пшемислав Глосный.

Платформа позволяет передавать авторские права, а также выставлять счета лицам, не ведущим предпринимательскую деятельность в Польше. На практике это означает, что фрилансер может выставить клиенту счет за предоставленную услугу в электронном виде.

Если фрилансер-иностранец ранее платил налоги в Польше, то он должен предоставить платформе Useme разрешение на работу. При этом если он/она платит налоги в Украине, то достаточно будет предоставить персональные данные и налоговый номер.

Платформа приспособлена для граждан Украины

Чтобы использовать Useme, просто создайте аккаунт и найдите заказы из своей отрасли, например, копирайтинг, SEO, фотографии, программирование, перевод и т.д. Фрилансеры также могут получить заказы на монтаж анимации и видео, создание баз данных, подготовку презентаций или стать виртуальным ассистентом. Кроме того, на платформе есть категория "Другие", позволяющая рассчитаться за выполнение заказов из других отраслей. После того, как вы нашли интересный заказ, вы должны представить заказчику свое предложение и ждать обратной связи.

Useme доступен в двух языковых версиях – польском и английском, а со службой поддержки можно пообщаться также на русском языке.

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