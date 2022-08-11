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Польська платформа дає українцям безкоштовний доступ до легальної роботи на фрилансі

Київ • УНН

 • 108290 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. До кінця року в українців, які перебувають у Польщі й працюють на фрилансі, є можливість безкоштовно користуватися платформою Useme.com, повідомляє УНН.

Польська платформа дає українцям безкоштовний доступ до легальної роботи на фрилансі

Useme - це існуюча з 2013 року платформа, яка поєднує фрилансерів з потенційними замовниками, пише yavp.pl. Базуючись на чинному польському законодавстві, Useme вирішує всі юридичні та податкові питання замість фрилансера і замовника, а також дозволяє виставляти рахунки іноземним субпідрядникам.

Нині Useme - це лідер за розрахунками при дистанційній роботі в Польщі, Центральній та Східній Європі.
Аби користуватися платформою, не потрібно ніде реєструвати свій бізнес. Useme укладає з фрилансером онлайн-контракт на роботу (umowa o dzieło/договір підряду).

"Замовлення стосуються не тільки галузі IT, дизайну або ведення профілів у соцмережах, тут ви можете знайти навіть оголошення що стосуються художнього макіяжу або випічки торта", – коментує генеральний директор Useme Пшемислав Глосний.

Платформа дозволяє передавати авторські права, а також виставляти рахунки особам, які не ведуть підприємницької діяльності в Польщі. На практиці це означає, що фрилансер може виставити клієнту рахунок за надану послугу в електронному вигляді.

Якщо фрилансер-іноземець раніше сплачував податки в Польщі, то він повинен надати платформі Useme дозвіл на роботу. При цьому, якщо він/вона сплачує податки в Україні, то достатньо буде надати персональні дані і податковий номер.

Платформа пристосована для громадян України

Щоб використовувати Useme, просто створіть обліковий запис і знайдіть замовлення зі своєї галузі, наприклад, копірайтинг, SEO, фотографії, програмування, переклад і т.д. Фрилансери також можуть отримати замовлення на монтаж анімації і відео, створення баз даних, підготовку презентацій або стати віртуальним асистентом. Крім того, на платформі є категорія "Інші", що дозволяє розрахуватись за виконання замовлень з інших галузей. Після того, як ви знайшли цікаве замовлення, ви повинні представити замовнику свою пропозицію і очікувати зворотного зв'язку.

Useme доступний у двох мовних версіях - польській та англійській, а зі службою підтримки можна поспілкуватись також російською мовою.

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