Польская PGNiG не будет платить за российский газ в рублях

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"Это не очень возможно. Ямальский контракт, детали которого я не могу раскрыть, предусматривает способ погашения дебиторской задолженности", - сказал Маевский, отвечая на требование россиян оплатить контракты в рублях.

Детали

Он заявил также, что PGNiG не собирается покупать газ у россии с конца текущего года.

По его словам, компания концентрирует всю свою коммерческую деятельность также за пределами Польши. Объем реализации природного газа за прошлый год составил около 35 миллиардов кубометров, заявил глава компании.

“Большинство нашего газа также идет на европейские рынки. В этом смысле мы поддерживаем независимость Европы от российского газа", - добавил Маевский.

Ранее

Накануне российский президент владимир путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в Европу, в рублях.