Польська PGNiG не платитиме за російський газ у рублях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Польська енергетична компанія PGNiG має достатньо газу, щоб продавати його на інших європейських ринках, які не залежатимуть від газу з росії. Платити в рублях, як вимагають росіяни, компанія відмовляється. Про це заявив очільник компанії Павел Маєвський у четвер, пише УНН із посиланням на BiznesAlert.
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"Це не дуже можливо. Ямальський контракт, деталі якого я не можу розкрити, передбачає спосіб погашення дебіторської заборгованості", - сказав Маєвський, відповідаючи на вимогу росіян сплатити контракти у рублях.
Деталі
Він заявив також, що PGNiG не збирається купувати газ у росії з кінця поточного року.
За його словами, компанія концентрує всю свою комерційну діяльність також за межами Польщі. Обсяг реалізації природного газу за минулий рік становив близько 35 мільярдів кубометрів, заявив глава компанії.
“Більшість нашого газу також йде на європейські ринки. У цьому сенсі ми підтримуємо незалежність Європи від російського газу", – додав Маєвський.
Раніше
Напередодні російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що поставляється в Європу, в рублях.