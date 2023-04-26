Польская авиакомпания Lot отказала в посадке российской теннисистке

Детали

Виталии Дьяченко, имя которой авиакомпания не назвала в своем заявлении, в понедельник было отказано в посадке на рейс Lot, что вылетал из Каира, поскольку она направлялась в Кальви на Корсику через Варшаву и Ниццу, чтобы сыграть на турнире.

Авиакомпания подтвердила CNN, что «не может принять на свой рейс гражданина российской федерации», сославшись на ограничения, введенные МВД Польши во время пандемии Covid-19 и обновленные в марте 2022 правила после вторжения в Украину.

"Положениями регламента вводятся ограничения при пересечении отдельных границ, в том числе в аэропортах, в отношении граждан российской федерации, следующих из-за пределов Шенгенской зоны", - говорится в сообщении авиакомпании.

Дьяченко сообщила CNN, что не смогла добраться до места назначения после того, как ей отказали в полете из-за ее российского паспорта, и сейчас она вернулась в москву.

По данным Reuters, 32-летняя спортсменка также сказала, что пыталась купить билет у немецкой авиакомпании Lufthansa, но ей сообщили, что она может въехать в Шенгенскую зону только через Испанию, выдавшую ей визу.

Дополнение

Теннис продолжает принимать российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях, несмотря на первоначальную рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета в феврале 2022 года запретить их.

В январе МОК отметил многоэтапный план участия российских и белорусских спортсменов в предстоящих летних Играх 2024 года в Париже и Зимних играх 2026 года в Милане. План МОК встретил критику со стороны США, Канады и ряда европейских стран, включая Великобританию, Германию и Польшу.

Согласно последним рекомендациям МОК, обнародованным в марте, спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только как индивидуальные нейтральные спортсмены и отвечать всем антидопинговым требованиям. Те, кто поддерживает войну или работает по контракту с военными или службами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях.

Президент МОК Томас Бах выступил в защиту последних рекомендаций, приведя теннис в качестве примера того, что участие российских и белорусских спортсменов "работает", несмотря на войну. Бах также раскритиковал некоторые европейские правительства за "негативную реакцию" на позицию организации по отношению к россии.

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