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Польська авіакомпанія Lot відмовила у посадці російській тенісистці

Польська авіакомпанія Lot відмовила у посадці російській тенісистці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Польська державна авіакомпанія Lot відмовилася прийняти на борт російську тенісистку відповідно до обмежень, запроваджених після вторгнення росії в Україну, йдеться у заяві авіакомпанії для CNN у середу, інформує УНН.

Деталі

Віталії Дьяченко, ім'я якої авіакомпанія не назвала у своїй заяві, у понеділок було відмовлено у посадці на рейс Lot, що вилітав з Каїра, оскільки вона прямувала до Кальві на Корсиці через Варшаву та Ніцу, щоб зіграти на турнірі.

Авіакомпанія підтвердила CNN, що «не може прийняти на свій рейс громадянина російської федерації», пославшись на обмеження, запроваджені МВС Польщі під час пандемії Covid-19 та оновлені у березні 2022 року правила після вторгнення в Україну.

«Положеннями регламенту вводяться обмеження при перетині окремих кордонів, у тому числі в аеропортах, щодо громадян російської федерації, що прямують з-за меж Шенгенської зони», - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Дьяченко повідомила CNN, що не змогла дістатися місця призначення після того, як їй відмовили в польоті через її російський паспорт, і зараз вона повернулася до москви.

За даними Reuters, 32-річна спортсменка також сказала, що намагалася купити квиток у німецької авіакомпанії Lufthansa, але їй повідомили, що вона може в'їхати до Шенгенської зони лише через Іспанію, яка видала їй візу.

Доповнення

Теніс продовжує приймати російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях, незважаючи на початкову рекомендацію виконкому Міжнародного олімпійського комітету у лютому 2022 року заборонити їх.

У січні МОК наголосив на багатоетапному плані участі російських і білоруських спортсменів у майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та Зимових іграх 2026 року в Мілані. План МОК зустрів критику з боку США, Канади та низки європейських країн, включаючи Велику Британію, Німеччину та Польщу.

Згідно з останніми рекомендаціями МОК, оприлюдненими у березні, спортсмени з російським чи білоруським паспортом мають виступати лише як індивідуальні нейтральні спортсмени та відповідати всім антидопінговим вимогам. Ті, хто підтримує війну або працює за контрактом з військовими чи службами національної безпеки, не можуть брати участь у змаганнях.

Президент МОК Томас Бах виступив на захист останніх рекомендацій, навівши теніс як приклад того, що участь російських та білоруських спортсменів «працює», незважаючи на війну. Бах також розкритикував деякі європейські уряди за «негативну реакцію» на позицію організації щодо росії.

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