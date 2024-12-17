Польша восстановит историческую виллу во Львове после ракетного удара рф

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита во Львов заявил о решении помочь в восстановлении исторической каменицы Геллера, известной как вилла "Солнышко", которая была разрушена во время российского ракетного удара 4 сентября, передает УНН.

"Сегодня я посетил дом Геллера (вилла "Солнышко" - ред.), уничтоженный во время массированного удара рф. Мы как Польша решили помочь в восстановлении дома. Я видел это место памяти", - сказал Туск во время брифинга.

Впоследствии, мэр Львова Андрей Садовый рассказал историю виллы "Солнышко", которую разрушила россия 4 сентября:

"Это историческое здание на улице Мельника, которое является памятником архитектуры местного значения. Виллу построили по заказу директора львовского городского театра Людвика Геллера более ста лет назад. Здание получило такое название из-за солнца на фасадах выполнено в резьбе по дереву и лепнине".

Он напомнил, что во время массированного ракетного удара по Львову была существенно повреждена крыша и часть здания.

По предварительным подсчетам ориентировочная стоимость работ - 20 миллионов гривен.

Напомним

4 сентября около 5 часов утра враг совершил комбинированную атаку на Львов ракетами и "шахедами". Разрушениям, по данным горсовета, подверглись 188 зданий, из которых 5 учебных заведений, 2 центра творчества, 2 медицинских учреждения, храм ПЦУ св.

В результате атаки рф 7 человек погибли, из них 1 ребенок, 66 пострадавших, 10 из которых - дети.