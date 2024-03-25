Польша планирует построить военную авиабазу вблизи границы с Украиной

В польском городе Свидник, который находится в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной, будет создана новая авиабаза для дислокации военных вертолетов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Польши в X.

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Письмо о намерениях создания авиабазы в понедельник в Свиднике, который является городом-сателлитом Люблина, подписали вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вместе с воеводой Люблинского воеводства, мэром Люблина и председателем правления аэропорта в Люблине,

Мы подписали письмо о намерениях между Министерством национальной обороны и городом Люблин, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом в связи с инвестицией, запланированной польскими вооруженными силами - размещением постоянной вертолетной авиабазы здесь, в Свиднике, в Люблинском аэропорту, который будет обслуживать Вооруженные силы РП - заявил Косиняк-Камыш.

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Он сообщил, что на этой базе будут дислоцироваться вертолеты Сухопутных войск, которые Польша будет модернизировать и закупать, а также будут обучаться пилоты.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что создание этой авиабазы будет существенным усилением восточного фланга НАТО.

Напомним,

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша планирует перебросить больше войск в воеводства, которые граничат с Россией и Беларусью. Речь идет о Варминско-Мазурском, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.