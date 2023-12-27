Польша близка к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной - премьер Туск

Правительство Польши близко к тому, чтобы остановить блокаду дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной, заявил в среду премьер-министр страны Дональд Туск, пишет Reuters, информирует УНН.

Мы близки к убеждению, что наши действия могут принести результаты, как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе. Я не думаю, что мы добьемся максимума, которого хотят дальнобойщики, но, похоже, то, чего можно достичь, позволит нам снять эмоции и снять блокады на границе - заявил премьер-министр Польши.

Польские водители требуют, в частности, восстановить систему, при которой украинские компании должны получать разрешения на работу в ЕС. Она была отменена после полномасштабного вторжения россии в Украину. По словам Туска, нынешние правила, касающиеся разрешений, будут действовать до июня и что вряд ли их можно изменить до этого времени. Однако, он отметил, что на "оперативном уровне" могут быть найдены другие решения.

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Туск сообщил, что обсудит этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время предстоящего визита в Киев.

"Я сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских дальнобойщиков", - сказал он.

Заместитель министра инфраструктуры Польши заявил в пятницу после встречи в Киеве, что надеется, что протесты дальнобойщиков на границе с Украиной удастся урегулировать до конца года.