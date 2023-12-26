В Польше оценили время ожидания грузовиков на границе напротив "Ягодина" в более чем месяц

Время ожидания водителей грузовиков на выезд из Польши через границу с Украиной в ПП "Дорогуск", что напротив украинского ПП "Ягодин", увеличилось до более 30 дней, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

По данным отдела налоговой и таможенной администрации в Люблине, причиной является активизация протеста перевозчиков, которые каждые три часа пропускают одно транспортное средство.

Как указано, в очереди на выезд из Польши в Украину через пункт пропуска "Дорогуск" стоят 1,5 тысячи грузовиков.

"Ориентировочное время ожидания - с учетом нынешнего пропуска транспортных средств перевозчиками - более месяца", - сообщили в налоговой и таможенной администрации.

Обычно время ожидания такого количества транспортных средств на растаможку в Дорогуске составит, как сообщает администрация, примерно 68 часов. Очередь грузовиков составляет примерно 40 км и достигает города Маринин в гмине Седлище.

В Гребенном в очереди на таможенное оформление стоят 950 автомобилей, то есть ждут 12 дней. Как объяснили в налоговой и таможенной администрации, при нормальных условиях это было бы около 80 часов.

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 3 тыс. грузовиков, наихудшая ситуация на "Ягодине"