Блокада на границе с Польшей: в очереди более 3 тыс. грузовиков, наихудшая ситуация на "Ягодине"

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков на сегодня собралось чуть более 3 тыс. грузовиков. Через "Ягодин" проезжает наименьшее количество грузовиков. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Блокировка происходит сейчас на трех направлениях. Это пункты пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене". На этих направлениях в сторону Украины на территории Польши в очередях находится чуть более 3 тыс. грузовиков. Половина из них - на направлении ПП "Ягодин". Именно через "Ягодин" проезжает наименьшее количество грузовых транспортных средств - рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что здесь за минувшие сутки проехало чуть более 50 грузовиков в сторону Украины, на выезд из Украины ни один не последовал. Также он отметил, что это крупнейший инфраструктурный пункт пропуска, который может обеспечить оформление за сутки не менее 1200 грузовиков.

Кроме того, Демченко сообщил о ситуации на других участках границы.

"Остаются очереди на других участках границы с другими странами, из-за блокировки, но там движение происходит. В частности, в очереди в сторону Украины на словацкой границе по направлению ПП "Ужгород" - около 560 грузовиков. По 750 на границе с Румынией и Венгрией", - сказал Демченко.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, сначала - в трех пунктах пропуска, а затем - в четырех. Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.

11 декабря польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". А 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин".

С 24 декабря с польской стороны разблокировано движение в ПП "Медика-Шегини".