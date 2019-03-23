Польша заявила, что благодаря ей принято заявление ЕС об агрессии России против Украины

"Прежде всего на основе нашего текста принято заявление, касающееся российской агрессии в Крыму. Также последние события в Азовском море, в Керченском проливе здесь соответственно показано и осуждено. Мы стараемся осознавать на форуме Европейского Союза, что это важная проблема и как важно, чтобы мы выступали единогласно", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецький.



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В выводах с саммита, который состоялся на днях (21-22 марта) в Брюсселе, записано, в частности: "Пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, Европейский Союз остается решительным в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". Европейские лидеры отметили, что они не признают аннексию Крыма и в дальнейшем осуждают действия, которые являются нарушением международного права и представляют угрозу международной безопасности.



Как сообщал УНН, веб-сайт об агрессии России в Украине теперь доступен на русском языке.