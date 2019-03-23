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Польша заявила, что благодаря ей принято заявление ЕС об агрессии России против Украины

Киев • УНН

 • 14192 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заявление о российской агрессии против Украины принято на саммите Европейского Союза в Брюсселе, благодаря инициативе Польши. Сообщил об этом глава польского правительства Матеуш Моравецький, передает УНН со ссылкой на Радио Польша.

Польша заявила, что благодаря ей принято заявление ЕС об агрессии России против Украины

"Прежде всего на основе нашего текста принято заявление, касающееся российской агрессии в Крыму. Также последние события в Азовском море, в Керченском проливе здесь соответственно показано и осуждено. Мы стараемся осознавать на форуме Европейского Союза, что это важная проблема и как важно, чтобы мы выступали единогласно", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецький.

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В выводах с саммита, который состоялся на днях (21-22 марта) в Брюсселе, записано, в частности: "Пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, Европейский Союз остается решительным в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". Европейские лидеры отметили, что они не признают аннексию Крыма и в дальнейшем осуждают действия, которые являются нарушением международного права и представляют угрозу международной безопасности.

Как сообщал УНН, веб-сайт об агрессии России в Украине теперь доступен на русском языке.

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