Польща заявила, що завдяки їй ухвалено заяву ЄС про агресію Росії проти України

"Передусім на основі нашого тексту ухвалено заяву, яка стосується російської агресії в Криму. Також останні події в Азовському морі, в Керченській протоці тут відповідно показано і засуджено. Ми стараємося усвідомлювати на форумі Європейського Союзу, яка це важлива проблема і як важливо, щоб ми виступали одноголосно", – сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький.



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У висновках із саміту, який відбувся цими днями (21–22 березня) в Брюсселі, записано, зокрема: "П’ять років після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією, Європейський Союз залишається рішучим у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України". Європейські лідери наголосили, що вони не визнають анексію Криму і надалі засуджують дії, які є порушенням міжнародного права і становлять загрозу міжнародній безпеці.



Як повідомляв УНН, веб-сайт про агресію Росії в Україні тепер доступний російською мовою.