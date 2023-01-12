Польша заявила, что передача Украине танков Leopard не ослабляет обороноспособность страны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Решение Польши о передаче Украине танков западного типа Leopard не ослабляет ее обороноспособность. Об этом заявил глава Бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох, пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio.
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“Решение передать Украине танки Leopard не ослабляет обороноспособность Польши. Польское войско пополняет свое вооружение, становится все сильнее”, – заявил Кумоч.
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Немецкое издание WELT в своем материале отметило, что заявление польского президента Анджея Дуды о готовности Польши предоставить Украине танки Leopard может вызвать негативную реакцию в Германии. Если Варшава пойдет на такой шаг в обход разрешения со стороны Берлина, это существенно пошатнет доверие между странами.
Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским во Львове заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких Leopard в рамках международной коалиции.