Польща заявила, що передача Україні танків Leopard не послаблює обороноздатність країни

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“Рішення передати Україні танки Leopard не послаблює обороноздатність Польщі. Польське військо поповнює своє озброєння, стає все сильнішим”, – заявив Кумоч.

Доповнення

Німецьке видання WELT у своєму матеріалі наголосило, що заява польського президента Анджея Дуди про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині. Якщо Варшава піде на такий крок в обхід дозволу з боку Берліну, це суттєво похитне довіру між країнами.

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких Leopard у межах міжнародної коаліції.