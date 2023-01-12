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The New York Times

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Польща заявила, що передача Україні танків Leopard не послаблює обороноздатність країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Рішення Польщі про передачу Україні танків західного типу Leopard не послаблює її обороноздатність. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, пише УНН з посиланням на Polskie Radio.

Польща заявила, що передача Україні танків Leopard не послаблює обороноздатність країни

Цитата

“Рішення передати Україні танки Leopard не послаблює обороноздатність Польщі. Польське військо поповнює своє озброєння, стає все сильнішим”, – заявив Кумоч.

Доповнення

Німецьке видання WELT у своєму матеріалі наголосило, що заява польського президента Анджея Дуди про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині. Якщо Варшава піде на такий крок в обхід дозволу з боку Берліну, це суттєво похитне довіру між країнами.

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких Leopard у межах міжнародної коаліції.

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