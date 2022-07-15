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Польша закупит у США 116 танков Abrams

Польша закупит у США 116 танков Abrams

Киев • УНН

 • 104625 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Польша закупит у США 116 танков Abrams, бывших в употреблении, заявил в пятницу министр обороны Польши, поскольку Варшава укрепляет свои вооруженные силы после вторжения россии в Украину, пишет УНН.

Детали

Польша пообещала увеличить свои расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта и более чем вдвое увеличить численность армии.

«Мы согласовали контракт с США о покупке на льготных условиях 116 танков Abrams, которые были в использовании», — заявил Мариуш Блащак общественному телеканалу TVP Info, добавив, что соглашение «значительно укрепит» обороноспособность Польши.

Соглашение является дополнением к объявленному в апреле контракту на покупку 250 танков Abrams.

Блащак не раскрыл финансовые условия соглашения.

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