Польша закупит у США 116 танков Abrams
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Польша закупит у США 116 танков Abrams, бывших в употреблении, заявил в пятницу министр обороны Польши, поскольку Варшава укрепляет свои вооруженные силы после вторжения россии в Украину, пишет УНН.
Детали
Польша пообещала увеличить свои расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта и более чем вдвое увеличить численность армии.
«Мы согласовали контракт с США о покупке на льготных условиях 116 танков Abrams, которые были в использовании», — заявил Мариуш Блащак общественному телеканалу TVP Info, добавив, что соглашение «значительно укрепит» обороноспособность Польши.
Соглашение является дополнением к объявленному в апреле контракту на покупку 250 танков Abrams.
Блащак не раскрыл финансовые условия соглашения.