США схвалили продаж Польщі 250 танків Abrams
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Держдепартамент США схвалив продаж Польщі 250 танків Abrams. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у п'ятницю, пише УНН.
Цитата:
"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Держдепартамент висловив згоду на продаж 250 танків Abrams у найсучасніший версії M1A2 SEPv3", - написав він у своєму Twitter.
Деталі
За його словами, це надзвичайно важливе зміцнення обороноздатності Польщі та один із найважливіших збройових контрактів в історії країни.
Доповнення
У вересні стало відомо, що влада Польщі вирішила розмістити 250 американських танків Abrams на сході країни.
Повідомлялося, що нових танків вистачить для оснащення чотирьох танкових батальйонів. Вони стануть на озброєння нової 18-ї дивізії. Загальна сума, виділена на реалізацію програми купівлі танків передбачає 23 млрд 300 млн злотих (6 млрд доларів). Програма, окрім самих танків, включає логістичний пакет, навчання, розвиток інфраструктури та озброєння.
Довідка
Основний бойовий танк (ОБТ) M1A2SEPv3 — найбільш сучасна модифікація танка Abrams, яка була вперше представлена у 2018 році. У порівнянні з раніше розробленими варіантами бойової машини вона отримала новий багатоцільовий снаряд AMP і поліпшену електроніку.
Польща розробляє програму придбання нових танків з 2017 року.