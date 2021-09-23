Польща розмістить у себе 250 американських танків Abrams

Деталі

Розповідаючи про плани оснащення польської армії, глава оборонного відомства зазначив, що у республіки будуть “250 найсучасніших танків, які будуть дислоковані на сході країни”.

Раніше повідомлялося, що нових танків вистачить для оснащення чотирьох танкових батальйонів. Вони стануть на озброєння нової 18 дивізії. Загальна сума, виділена на реалізацію програми купівлі танків, налічує 23 млрд 300 млн злотих (6 млрд доларів). Програма, крім самих танків, включає логістичний пакет, навчання, розвиток інфраструктури та озброєння.

Довідка

Основний бойовий танк (ОБТ) M1A2SEPv3 — найбільш сучасна модифікація танка Abrams, яка була вперше представлена у 2018 році. У порівнянні з раніше розробленими варіантами бойової машини вона отримала новий багатоцільовий снаряд AMP і поліпшену електроніку.

Польща розробляє програму придбання нових танків з 2017 року. Нові танки повинні частково замінити 384 танки Т-72 і 232 РТ-91 Twardy, які перебувають на озброєнні польських збройних сил. На озброєнні польської армії є також 126 танків Leopard в версії 2A4 і 105 машин у версії 2A5. Польський уряд вирішив оновити старі версії 2A4 до версії 2PL. Загальна сума цього контракту складає 3,29 млрд злотих (0,8 млрд доларів), і відповідно до поточного плану він повинен бути реалізований до 2023 року.