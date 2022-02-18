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США одобрили продажу Польше 250 танков Abrams

США одобрили продажу Польше 250 танков Abrams

Киев • УНН

 • 46203 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Госдепартамент США одобрил продажу Польше 250 танков Abrams. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, пишет УНН.

Цитата:

"Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в современный версии M1A2 SEPv3", - написал он в своем Twitter.

Детали

По его словам, это чрезвычайно важное укрепление обороноспособности Польши и один из важнейших оружейных контрактов в истории страны.

Дополнение

В сентябре стало известно, что власти Польши решили разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны.

Сообщалось, что новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они станут на вооружение новой 18-й дивизии. Общая сумма, выделенная на реализацию программы покупки танков предусматривает 23 млрд 300 млн злотых (6 млрд долларов). Программа, кроме самих танков, включает логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружения.

Справка

Основной боевой танк (ОБТ) M1A2SEPv3 — наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд AMP и улучшенную электронику.

Польша разрабатывает программу приобретения новых танков с 2017 года.

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