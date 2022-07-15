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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Польща закупить у США 116 танків Abrams

Польща закупить у США 116 танків Abrams

Київ • УНН

 • 104627 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Польща закупить у США 116 танків Abrams, які були у використанні, заявив у п'ятницю міністр оборони Польщі, оскільки Варшава зміцнює свої збройні сили після вторгнення росії в Україну, пише УНН.

Деталі

Польща пообіцяла збільшити свої витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту та більш ніж удвічі збільшити чисельність армії.

«Ми погодили контракт зі США про купівлю на пільгових умовах 116 танків Abrams, які були у використанні», — заявив Маріуш Блащак громадському телеканалу TVP Info, додавши, що угода «значно зміцнить» обороноздатність Польщі.

Угода є доповненням до оголошеного у квітні контракту на купівлю 250 танків Abrams.

Блащак не розкрив фінансових умов угоди.

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