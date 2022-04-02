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Польша уже приняла более 2,3 млн беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 82095 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телерадиомарафона "Единые новости" сообщил, что в Польшу попали более 2,3 млн украинцев. Об этом сообщает УНН.

Польша уже приняла более 2,3 млн беженцев из Украины

Цитата

"По данным, что мы имеем и польские партнеры, это более 2 миллионов 300 тысяч человек, которые пересекли границу с Польшей", - сообщил посол.

Детали

Все собеседники на уровне президента, премьера, профильных министров, мэров городов подтверждают что они готовы принимать украинцев столько сколько нужно.

Крупные города такие как Варшав,и Краков переполнены, там трудно найти жилье. Но польские официальные лица говорят о том что они готовы принимать, что показывает их открытость и готовность нам помогать дальше.

"Но на самом деле очевидно не хотелось бы чтобы украинцы дальше выезжали из Украины, потому что хочется уже как можно. Завершить войну и наоборот, чтобы наши граждане возвращались в Украину. Но реальность такова, что пока едут еще наши граждане. И мы призываем их чтобы они выбирали города подальше от границы, на запад и север Польши. Там еще можно найти жилье и быстрее получить необходимые услуги и помощь, которую оказывает польская власть", - добавил посол.

Андрей Дещица добавил, что украинцы могут найти работу.

"Но многие сами начинают показывать свою предпринимательскую риса и сами открывать бизнесы. Но конечно найти работу будет лучше в городах находящихся вне Варшавой, Краковом, Вроцлавом, потому что там уже действительно достаточно большое количество наших сограждан".

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