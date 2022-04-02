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Польща вже прийняла понад 2,3 млн біженців з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі телерадіомарафону "Єдині новини" повідомив, що до Польщі потрапили понад 2,3 млн українців. Про це повідомляє УНН.

Польща вже прийняла понад 2,3 млн біженців з України

Цитата

"За даними, що ми маємо і польські партнери, це понад 2 мільйони 300 тисяч людей, які перетнули кордон з Польщею", - повідомив посол.

Деталі

Всі співрозмовники на рівні президента, прем'єра, профільних міністрів, мерів міст підтверджують що вони готові приймати українців стільки скільки потрібно.

Великі міста такі як Варшав,і Краків переповнені, там важко знайти помешкання. Але польські офіційні особи говорять про те що вони готові приймати, що показує їх відкритість та готовність нам допомагати далі.

"Але насправді очевидно не хотілось би щоб українці далі виїжджали з України, бо хочеться вже якомога ... завершити війну і навпаки, щоб наші громадяни повертались в Україну. Але реальність є така, що поки що їдуть ще наші громадяни. І ми закликаємо їх щоб вони обирали міста подалі від кордону, на захід і північ Польщі. Там ще можна знайти помешкання і швидше отримати необхідні послуги і допомогу, яку надає польська влада", - додав посол. 

Андрій Дещиця додав, що українці можуть знайти роботу.

"Але багато хто самі починають показувати свою підприємницьку рису і самі відкривати бізнеси. Але звичайно знайти роботу буде краще в містах які є поза Варшавою, Краковом, Вроцлавом, бо там вже справді достатньо велика кількість наших співгромадян".

Додамо

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