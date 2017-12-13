Польша выступает за введение миротворцев на всю оккупированную территорию Донбасса - Дуда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Польша выступает за то, чтобы миротворческая миссия ООН, которая может быть введена на Донбасс, имела доступ ко всей оккупированной территории Донбасса, а не только ограничивалась защитой ОБСЕ. Об этом сегодня заявил Президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Харькове, передает УНН.
"Мы, как Польша, решительные сторонники того, чтобы это была мирная миссия, абсолютно по всем стандартам, предусмотренным для этого рода операций. Чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей ОБСЕ, но чтобы это была настоящая мирная миссия, которая будет оперировать на всей территории, которая будет иметь возможность хранить договоренности", - подчеркнул он.
Дуда также отметил, что Польша будет одной из тех стран, которые поддержат инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс на Совбезе ООН.
"Мы сторонники такого решения. И здесь Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнул президент Польши.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко поздравил Польшу с членством в Совете безопасности ООН и выразил уверенность в ее приверженности Украине в вопросах организации.
Напомним, Польша поддерживает Украину как в противодействии российской агрессии, так и в реформировании государства и европейских стремлениях.