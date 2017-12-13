Польша выступает за введение миротворцев на всю оккупированную территорию Донбасса - Дуда

"Мы, как Польша, решительные сторонники того, чтобы это была мирная миссия, абсолютно по всем стандартам, предусмотренным для этого рода операций. Чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей ОБСЕ, но чтобы это была настоящая мирная миссия, которая будет оперировать на всей территории, которая будет иметь возможность хранить договоренности", - подчеркнул он.

Дуда также отметил, что Польша будет одной из тех стран, которые поддержат инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс на Совбезе ООН.

"Мы сторонники такого решения. И здесь Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнул президент Польши.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко поздравил Польшу с членством в Совете безопасности ООН и выразил уверенность в ее приверженности Украине в вопросах организации.

Напомним, Польша поддерживает Украину как в противодействии российской агрессии, так и в реформировании государства и европейских стремлениях.