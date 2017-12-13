Польща виступає за введення миротворців на всю окуповану територію Донбасу - Дуда
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Польща виступає за те, аби миротворча місія ООН, яка може бути введена на Донбас, мала доступ до всієї окупованої території Донбасу, а не тільки обмежувалася захистом ОБСЄ. Про це сьогодні заявив Президент Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Харкові, передає УНН.
“Ми, як Польща, рішучі прихильники того, щоб це була мирна місія, абсолютно за всіма стандартами, передбаченими для цього роду операцій. Щоб ця місія не обмежувалася винятково захистом представників ОБСЄ, але щоб це була справжня мирна місія, що буде оперувати на всій території, яка матиме можливість зберігати домовленості”, — наголосив він.
Дуда також зазначив, що Польща буде однією з тих держав, які підтримають ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас на Радбезі ООН.
“Ми прихильники такого рішення. І тут Україна може розраховувати на нашу підтримку”, — підкреслив президент Польщі.
Раніше Президент України Петро Порошенко привітав Польщу з членством у Раді безпеки ООН та висловив впевненість у її прихильності до України в питаннях організації.
Нагадаємо, Польща підтримує Україну як в протидії російській агресії, так і в реформуванні держави і європейських прагненнях.