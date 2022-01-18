Польша с начала 2022 года перехватила около 600 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Пограничники Польши сообщают, что с начала этого года они предотвратили почти 600 попыток незаконного пересечения границы мигрантами из Беларуси, информирует УНН.
Детали
Попытки незаконного пересечения продолжаются после их пика осенью, но количество зарегистрированных попыток значительно сократилась до десятков в день с почти тысячи в день в ноябре.
Пограничники сообщили, что в понедельник 23 мигранта были задержаны после того, как они пересекли барьеры из колючей проволоки в Польше. Они были из Сирии, Ирака, Кубы, палестинских территорий и Туркменистана. Ранее также были задержаны йеменцы. Они преимущественно стремятся попасть в Германию.
Министерство иностранных дел Ирака заявило в воскресенье, что отправило из Беларуси около 4000 иракцев, застрявших на границе с Польшей. Обратные рейсы были организованы под давлением ЕС, встревоженного бедственным положением мигрантов, застрявших в лесу при морозной зимней погоде. По меньшей мере 12 мигрантов погибли в приграничной зоне.
Польша утверждает, что белорусские силовики помогают мигрантам перерезать и пересекать пограничные заграждения и нападают на польских пограничников, бросая предметы через линию границы.
Контекст
Польша планирует построить почти 200 километров высокого металлического барьера в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить любые незаконные переходы из Беларуси. Пограничники продолжают получать поддержку от польских военных.
Польша и ЕС заявляют, что давление на мигрантов было организовано правительством авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью дестабилизации блока ЕС в ответ на санкции, введенные Западом после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, которые, были сфальсифицированы.
В 2021 году пограничная служба Польши зафиксировала 39 700 попыток незаконного пересечения границы с Беларуси.
Федеральная полиция Германии сообщает, что в прошлом году было зафиксировано 11 228 несанкционированных въездов "по Белорусскому маршруту" - 5 294 из них только в октябре.