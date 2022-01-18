Польща від початку 2022 року перехопила близько 600 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Прикордонники Польщі повідомляють, що від початку цього року вони запобігли майже 600 спробам незаконного перетину кордону мігрантами з Білорусі, інформує УНН.
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Спроби незаконного перетину продовжують тривати після їхнього піку восени, але кількість зареєстрованих спроб значно скоротилася до десятків на день із майже тисячі на день у листопаді.
Прикордонники повідомили, що у понеділок 23 мігранти були затримані після того, як вони перетнули бар'єри з колючого дроту у Польщі. Вони були із Сирії, Іраку, Куби, палестинських територій та Туркменістану. Раніше також було затримано єменці. Вони переважно прагнуть потрапити до Німеччини.
Міністерство закордонних справ Іраку заявило в неділю, що надіслало з Білорусі близько 4000 іракців, які застрягли на кордоні з Польщею. Зворотні рейси були організовані під тиском ЄС, стривоженого тяжким становищем мігрантів, які застрягли у лісі за морозної зимової погоди. Щонайменше 12 мігрантів загинули у прикордонній зоні.
Польща стверджує, що білоруські силовики допомагають мігрантам перерізати та перетинати прикордонні загородження та нападають на польських прикордонників, кидаючи предмети через лінію кордону.
Контекст
Польща планує побудувати майже 200 кілометрів високого металевого бар'єру у найближчі місяці, щоб запобігти будь-яким незаконним переходам з Білорусі. Прикордонники продовжують отримувати підтримку від польських військових.
Польща та ЄС заявляють, що тиск на мігрантів був організований урядом авторитарного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою дестабілізації блоку ЄС у відповідь на санкції, введені Заходом після президентських виборів у Білорусі у 2020 році, які, були сфальшовані.
2021 року прикордонна служба Польщі зафіксувала 39 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі.
Федеральна поліція Німеччини повідомляє, що минулого року було зафіксовано 11 228 несанкціонованих в'їздів "за Білоруським маршрутом" - 5 294 з них лише у жовтні.