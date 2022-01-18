Польща від початку 2022 року перехопила близько 600 мігрантів

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 13353 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 88102 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 158984 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 155275 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 181403 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 181820 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 142287 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150585 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171626 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182315 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 411950 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 126464 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 104423 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 137759 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 74379 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 411950 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 281451 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 346859 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 461173 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 708192 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 74379 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 137759 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 116125 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 152072 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175917 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Польща від початку 2022 року перехопила близько 600 мігрантів

Польща від початку 2022 року перехопила близько 600 мігрантів

Київ • УНН

 • 16291 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Прикордонники Польщі повідомляють, що від початку цього року вони запобігли майже 600 спробам незаконного перетину кордону мігрантами з Білорусі, інформує УНН.

Деталі

Спроби незаконного перетину продовжують тривати після їхнього піку восени, але кількість зареєстрованих спроб значно скоротилася до десятків на день із майже тисячі на день у листопаді.

Прикордонники повідомили, що у понеділок 23 мігранти були затримані після того, як вони перетнули бар'єри з колючого дроту у Польщі. Вони були із Сирії, Іраку, Куби, палестинських територій та Туркменістану. Раніше також було затримано єменці. Вони переважно прагнуть потрапити до Німеччини.

Міністерство закордонних справ Іраку заявило в неділю, що надіслало з Білорусі близько 4000 іракців, які застрягли на кордоні з Польщею. Зворотні рейси були організовані під тиском ЄС, стривоженого тяжким становищем мігрантів, які застрягли у лісі за морозної зимової погоди. Щонайменше 12 мігрантів загинули у прикордонній зоні.

Польща стверджує, що білоруські силовики допомагають мігрантам перерізати та перетинати прикордонні загородження та нападають на польських прикордонників, кидаючи предмети через лінію кордону.

Контекст

Польща планує побудувати майже 200 кілометрів високого металевого бар'єру у найближчі місяці, щоб запобігти будь-яким незаконним переходам з Білорусі. Прикордонники продовжують отримувати підтримку від польських військових.

Польща та ЄС заявляють, що тиск на мігрантів був організований урядом авторитарного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою дестабілізації блоку ЄС у відповідь на санкції, введені Заходом після президентських виборів у Білорусі у 2020 році, які, були сфальшовані.

2021 року прикордонна служба Польщі зафіксувала 39 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі.

Федеральна поліція Німеччини повідомляє, що минулого року було зафіксовано 11 228 несанкціонованих в'їздів "за Білоруським маршрутом" - 5 294 з них лише у жовтні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99