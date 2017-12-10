Польша делает выпады в сторону Украины, не желая терять позиции в ЕС - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Позиция ревизионизма, которую в последнее время пытается занять правящая партия Польши не является мудрой. Об этом УНН заявил политолог Тарас Чорновил, комментируя сегодняшнее заявление представителей польского МИД, что якобы существование Украины не является необходимым условием для существования свободной Польши.
"На мой взгляд, это вариант демонстрации ревизионизма со стороны правящей партии Польши. Это не мудрая позиция ... Правящая партия, по-моему, действует опасно и трудно сказать, чем это закончится", - сказал Чорновил.
Он отметил, что, по его мнению, подобными высказываниями кто-то хочет нанести определенный удар по украинской власти, которая оказалась неуступчивой в своих принципах.
"Как только оказалось, что Украина стала более последовательной, происходят такие вещи ... В Польше поняли, что как только Украина будет больше интегрироваться в ЕС, Польша будет терять свои позиции как Восточный форпост", - сказал Чорновил.
По его словам, сегодня видно, что в процессе интеграции Украины на Запад место Польши все больше замещает Литва, через которую происходят прямые контакты с США. Кроме того, Украина сама напрямую уже работает с Францией и Германией.
"Польша сегодня не может выполнять тех коммуникативностей, какие она выполняла при других своих правительствах", - отметил политолог.
Ранее глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис заявил, что Украине нужна Польша, а вот Польша справится и без Украины.
Впоследствии стало известно о провокации во Львовской области с польским автобусом. Эту ситуацию уже осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин и предположил, что кто-то настойчиво пытается сорвать визит Президента Польши Анджея Дуды.